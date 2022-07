Fine della legislatura: si vota il 25 settembre (Di giovedì 21 luglio 2022) Fine anticipata della legislatura. Il Presidente della Repubblica oggi pomeriggio ha firmato il decreto di scioglimento delle Camere. Durante l’annuncio il Presidente della Repubblica ha segnalato che Draghi resterà in carica per gli affari correnti, ma dovrà preoccuparsi, benché dimissionario, delle problematiche molto delicate lasciate aperte, richiamando le forze politiche alla responsabilità durante la campagna Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di giovedì 21 luglio 2022)anticipata. Il PresidenteRepubblica oggi pomeriggio ha firmato il decreto di scioglimento delle Camere. Durante l’annuncio il PresidenteRepubblica ha segnalato che Draghi resterà in carica per gli affari correnti, ma dovrà preoccuparsi, benché dimissionario, delle problematiche molto delicate lasciate aperte, richiamando le forze politiche alla responsabilità durante la campagna Il Blog di Giò.

