Finanze vaticane | mons Galantino | “Al lavoro per essere sempre più trasparenti”

(Di giovedì 21 luglio 2022) Città del Vaticano – Dopo un breve incontro tenuto a maggio, in cui ha esaminato il rapporto tra spesa corrente e il budget approvato ed ha potuto studiare la nuova Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, il Consiglio per l’Economia si è riunito nuovamente nella giornata di ieri, 20 luglio, presso la Casina Pio IV. E’ quanto si apprende dal bollettino della Sala Stampa della Santa Sede, dove si precisa che l’incontro è stato dedicato all’analisi del Financial Statement per il 2021, presentato insieme alla situazione economica generale dalla Segreteria per l’Economia, e alla sua approvazione, anche recependo la relazione del Revisore Generale in materia. Successivamente,. Nunzio, Presidente dell’APSA, ha offerto una presentazione quantitativa e qualitativa del patrimonio immobiliare della Santa Sede, sottolineandone le peculiarità ...