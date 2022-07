Filippo Tortu, primato con beffa: il miglior tempo personale non basta per qualificarsi nella finale dei 200 metri: “Non mi va giù” (Di giovedì 21 luglio 2022) La delusione per il mancato accesso alla finale dei 200 metri per Filippo Tortu è tanta. L’azzurro ha ottenuto il primato personale in semifinale rimanendo, però, escluso dalla finale per soli 3 millesimi dopo il photofinish con Aaron Brown. Il secondo posto nella sua batteria sarebbe stato sufficiente per raggiungere la gara per l’oro. Il campione olimpico della 4×100 ha fatto registrare 20?099 contro il 20?096 del canadese. Come se non bastasse l’altro ripescato, Luxodo Adams, ha ottenuto 20?09, un solo centesimo meglio del lombardo. Per Tortu rimane la gioia di aver messo a referto il miglior tempo sulla distanza in carriera ed essere stato nettamente l’europeo più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) La delusione per il mancato accesso alladei 200perè tanta. L’azzurro ha ottenuto ilin semirimanendo, però, escluso dallaper soli 3 millesimi dopo il photofinish con Aaron Brown. Il secondo postosua batteria sarebbe stato sufficiente per raggiungere la gara per l’oro. Il campione olimpico della 4×100 ha fatto registrare 20?099 contro il 20?096 del canadese. Come se nonsse l’altro ripescato, Luxodo Adams, ha ottenuto 20?09, un solo centesimo meglio del lombardo. Perrimane la gioia di aver messo a referto ilsulla distanza in carriera ed essere stato nettamente l’europeo più ...

