FIFA 23 | Uscita | nuovo Trailer e tanti dettagli svelati

(Di giovedì 21 luglio 2022) Con un comunicato stampa, EA ha annunciato non solo la data didi23 ma anche molte altre novità, oltre un Gameplayche potete visionare a fine articolo.23 includerà club femminili e rivoluzionerà il mondo del calcio videoludico mediante la tecnologia HyperMotion 2. Nuoviper23 da EA I giocatori potranno inoltre vivere l’apice del calcio internazionale maschile e femminile in23, con la Coppa del Mondo maschileQatar 2022 e la Coppa del Mondo femminileAustralia e Nuova Zelanda 2023 come aggiornamenti post-lancio senza costi aggiuntivi. Le funzionalità di cross-play collegheranno e coinvolgeranno gli appassionati di calcio come mai prima d’ora e saranno disponibili in ...

Se siete appassionati di calcio e avidi possessori di Nintendo Switch, potreste magari aver meditato di attendere l'uscita di FIFA 23 per godere il nuovo gioco di EA Sports sulla vostra console portatile. Effettivamente, il calcistico arriverà anche per la prossima stagione sull'ibrida di casa Nintendo. Vengono introdotti per la prima volta nella serie interi campionati di calcio femminile, come la Barclays Women's Super League e la Division 1 Arkema.