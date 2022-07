FIFA 23 | Confermata l’esclusione della nazionale Russa e dei club della Prem’er-Liga

(Di giovedì 21 luglio 2022) EA Sports, in un’intervista rilasciata ad Eurogamer, ha confermato che lae tutti idel campionato russo non saranno disponibili nel roster ufficiale di23. Dopogià avvenuta da22 la software house canadese continua a dimostrare supporto per l’ucraina e rimarca la sua posizione contro ogni forma di guerra. “EA Sports è solidale con il popolo ucraino e, come tante voci nel mondo del calcio, chiede la pace e la fine dell’invasione in Ucraina. In linea con i nostri partner die UEFA, EA Sports non includerà lao irussi in23” questa la dichiarazione rilasciata dal portavoce di EA Sports. Ricordiamo che effettuando il ...

