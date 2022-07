Fiducia al Senato, ma Forza Italia, Lega e M5S non votano. Draghi non va stasera al Quirinale. Salvini ai suoi: "Si dimette". Letta: "Giorno folle, ora urne". La Gelmini lascia FI (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Senato ha confermato la Fiducia al Governo approvando la risoluzione sulle comunicazioni del presidente del Consiglio presentata da Pier Ferdinando Casini con 95 voti a favore e 38 contrari. I Senatori... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilha confermato laal Governo approvando la risoluzione sulle comunicazioni del presidente del Consiglio presentata da Pier Ferdinando Casini con 95 voti a favore e 38 contrari. Iri...

martaottaviani : A sentire il discorso di #Draghi in #Senato sembriamo quasi un Paese civile e di cui andare fieri #fiducia #crisidigoverno - FerdiGiugliano : 'All’Italia non serve una fiducia di facciata, che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi. Serve un nuovo patto… - ilfoglio_it : ?? Mariastella #Gelmini lascia Forza Italia. 'Ha voltato le spalle agli italiani', ha detto il ministro per gli Affa… - robreg1 : RT @Marisa10778178: All’Italia non serve una fiducia di facciata che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi, ha detto Draghi https://t.c… - GiovanniCalcara : #WSJ Il primo ministro italiano Mario Draghi probabilmente si dimetterà nonostante abbia ottenuto un voto di fiduci… -