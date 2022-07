Fiamme nel Sannio: vasto incendio a Paupisi, situazione delicata a Cautano (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPaupisi (Bn) – Fiamme in località Santo Stefano a Paupisi, dove si è sviluppato un vasto incendio che ha interessato la zona. Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco e una squadra di operatori della Provincia che stanno cercando di spegnere il vasto rogo che ha interessato l’area. Mentre a Cautano resta delicata la situazione. L’incendio in atto dalla giornata di ieri ha reso necessario anche l’intervento di un mezzo aereo per cercare di domare le Fiamme che stanno interessando la zona del centro in Valle Vitulanese. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) –in località Santo Stefano a, dove si è sviluppato unche ha interessato la zona. Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco e una squadra di operatori della Provincia che stanno cercando di spegnere ilrogo che ha interessato l’area. Mentre arestala. L’in atto dalla giornata di ieri ha reso necessario anche l’intervento di un mezzo aereo per cercare di domare leche stanno interessando la zona del centro in Valle Vitulanese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

