Federica Ridolfi | che fine ha fatto? Il presente dell’ex schedina

Leggi su chenews

(Di giovedì 21 luglio 2022)è stato per lungo tempo al centro dei riflettori. L’exè stata amatissima ma cosa fa oggi? Scopriamolo insieme. Il mondo della televisione ha visto transitare tantissime personalità. Il contesto televisivo, come ben sappiamo, non èsolo di protagonista che appaiono in prima linea. Anche gli “attori non protagonisti” possono avere un ruolo importante e lasciare qualcosa al pubblico da casa. Cosa che haproprio. InstagramLa showgirl e ballerina romana classe 1974 si è imposta al grande pubblico come una delle principali “schedine“. Molti ricorderanno come Simona Ventura la soprannominava “Gnagna”. Di, quella è stata una delle vetrine più importanti che ha calcato. Ma la sua ...