F1, Toto Wolff: "A Hamilton non hanno fatto vincere l'ottavo titolo nel 2021, lavoriamo per dargli un'altra possibilità" (Di giovedì 21 luglio 2022) Una sconfitta che ancora brucia. Non è una stagione facile per la Mercedes in F1. La scuderia di Brackley, dopo anni di successi, deve fare i conti con la prima vera annata difficile dell'era dei motori ibridi nel Circus ed essere in lizza per il titolo mondiale è molto difficile per quanto si è visto nei primi undici GP. La W13 non è prestazionale come Red Bull e Ferrari su tutti i circuiti e soprattutto ha nella problematica del Drag (resistenza aerodinamica all'avanzamento) un punto debole. Da questo punto di vista, la squadra anglo-tedesca è a lavoro per trovare soluzioni soprattutto in funzione del progetto 2023. Tuttavia, Toto Wolff, in un'intervista concessa a Square Mile, è tornato a parlare dell'esito del campionato 2021, vinto dall'olandese della Red Bull Max Verstappen. Un epilogo molto amaro per Mercedes

