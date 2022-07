F1 | Sergio Perez | “Cruciale avere un weekend pulito dopo gli ultimi ritiri | spero di rimettermi in carreggiata”

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 luglio 2022) Reduce da duenelle ultime tre gare,è a caccia di riscatto in vista del Gran Premio di Francia 2022 valido come dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il messicano della Red Bull si trova al terzo posto nel campionato piloti a -57 dal compagno di squadra Max Verstappen e a -19 dalla Ferrari di Charles Leclerc. Il nativo di Guadalajara è stato subito interpellato a proposito dell’incidente avvenuto al via del GP d’Austria con la Mercedes di George Russell: “L’incidente del primo giro in Austria non condizionerà i miei prossimi duelli con Russell. Con alcuni piloti è più semplice battagliare ruota a ruota rispetto ad altri, comunque in quel primo giro dal mio punto di vista lui ha commesso un errore perché io ero nettamente avanti. Non penso fosse necessarioun ...