F1, gli aggiornamenti che porteranno Ferrari e Red Bull a Le Castellet. Novità al fondo e Rossa con nuovo alettone posteriore (Di giovedì 21 luglio 2022) Non ci si vuol fermare qui. La Ferrari è pronta per una nuova sfida in vista dell’ormai imminente weekend del GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1. La Rossa, reduce dai due successi consecutivi in Gran Bretagna (Carlos Sainz) e in Austria (Charles Leclerc), vuol dare continuità e mettere in difficoltà la Red Bull. Sulla pista di Le Castellet (Francia) vedremo una F1-75 che andrà in cerca di efficienza aerodinamica. Stando alle indiscrezioni della vigilia (fonte: Gazzetta dello Sport), le due Rosse dovrebbero essere dotate di un ala posteriore ulteriormente evoluta dopo quella che aveva fatto il suo esordio solo sulla macchina di Leclerc in Canada e usata da entrambi i piloti da Silverstone. I tecnici del Cavallino Rampante vogliono annullare il gap che separa la propria vettura dalla ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) Non ci si vuol fermare qui. Laè pronta per una nuova sfida in vista dell’ormai imminente weekend del GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1. La, reduce dai due successi consecutivi in Gran Bretagna (Carlos Sainz) e in Austria (Charles Leclerc), vuol dare continuità e mettere in difficoltà la Red. Sulla pista di Le(Francia) vedremo una F1-75 che andrà in cerca di efficienza aerodinamica. Stando alle indiscrezioni della vigilia (fonte: Gazzetta dello Sport), le due Rosse dovrebbero essere dotate di un alaulteriormente evoluta dopo quella che aveva fatto il suo esordio solo sulla macchina di Leclerc in Canada e usata da entrambi i piloti da Silverstone. I tecnici del Cavallino Rampante vogliono annullare il gap che separa la propria vettura dalla ...

