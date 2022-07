F Romano pubblica | Aggiornamento di Oleksandr Zinchenko C’è un accordo tra Arsenal e Man City si…

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 21 luglio 2022)di. C’è untrae Manda venerdì, 30 milioni di sterline. Discussioni ancora in corso a livello personale – i club vogliono la decisione finale entro questa settimana #AFC, desideroso di entrare nell’, ma i dettagli del contratto sono ancora in discussione. pic.twitter.com/QHS2Y8C9ZW — Fabrizio(@Fabrizio) 18 luglio 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.