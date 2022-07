Ex Milan, Piatek conteso tra Salernitana e Torino: le ultime (Di giovedì 21 luglio 2022) Salernitana e Torino si sfidano per accaparrarsi Krzystof Piatek, tornato all'Herta Berlino dopo il prestito alla Fiorentina Leggi su pianetamilan (Di giovedì 21 luglio 2022)si sfidano per accaparrarsi Krzystof, tornato all'Herta Berlino dopo il prestito alla Fiorentina

GranataPlanet : Salernitana, idea Piatek che piace anche a Mister Nicola. #Salernitana #piatek #poland #genoa #milan… - Luxgraph : Il Toro prova a reagire dopo Bremer: rispunta Piatek. Per Praet serve lo scatto - Milannews24_com : #Salernitana su #Piatek: i dettagli ?? - silviozan69 : @DavideZancky Ma appunto, ognuno guardi in casa propria, a volte spendi bene, altre spendi male, il Milan ultimamen… - sportli26181512 : Salernitana, Piatek è l'ultima idea per l'attacco. Le news di calciomercato: Il polacco, non riscattato dalla Fiore… -