Europei femminili, la Germania vola in semifinale: 2 - 0 all'Austria (Di giovedì 21 luglio 2022) LONDRA (Regno Unito) - La Germania continua la sua marcia da schiaccia sassi nell' Europeo Femminile 2022 e approda in semifinale: le otto volte campionesse d'Europa, dopo le tre vittorie ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 21 luglio 2022) LONDRA (Regno Unito) - Lacontinua la sua marcia da schiaccia sassi nell' Europeo Femminile 2022 e approda in: le otto volte campionesse d'Europa, dopo le tre vittorie ...

laregione : Europei femminili, tedesche in semifinale - lacittanews : LONDRA (Regno Unito) - La Germania vola in semifinale all'Europeo Femminile 2022: dopo i tre successi su tre partit… - Luxgraph : Germania in semifinale agli Europei femminili: 2-0 all'Austria - RSIsport : ?????? La Germania vola in semifinale agli Europei femminili, battuta 2-0 l'Austria - sportface2016 : #WEuro2022, #Germania in semifinale: 2-0 all'Austria tra pali ed errori -