Erik ten Hag detta legge con istruzioni al giovane Iqbal del Manchester United

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-21 19:43:10 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Giovedì sera è emerso il filmato del boss delten Hag chein allenamento. Il tattico olandese Ten Hag, ovviamente, sta attualmente mettendo alla prova il suo nuovo pannello di stelle nei loro ritmi pre-stagionali, in vista della nuova stagione che prende il via. I Red Devils sono sbarcati in Australia la scorsa settimana, nel mezzo di una serie di partite che li vedranno affrontare rivali della Premier League Crystal Palace e Aston Villa. E, se l’ultimo filmato derivante dall’attuale base di allenamento del club è qualcosa che passa, allora sembra che il nuovo allenatore Ten Hag sia desideroso di chiarire l’importanza di costruire le giuste ...