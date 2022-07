“Era furiosa”. Nessun perdono per Ilary: Totti beccato prima della notizia ufficiale (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilary era furiosa per le foto di Noemi e Totti. Dopo una serie di smentite la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’ex capitano della Roma hanno annunciato l’addio tramite due comunicati all’agenzia Ansa. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”, ha spiegato Francesco Totti. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, le parole invece della conduttrice ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 luglio 2022)eraper le foto di Noemi e. Dopo una serie di smentite la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’ex capitanoRoma hanno annunciato l’addio tramite due comunicati all’agenzia Ansa. “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la sceltaseparazione, pur dolorosa, non è evitabile”, ha spiegato Francesco. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorsoseparazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezzamia famiglia”, le parole invececonduttrice ...

