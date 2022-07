Equilibrio di bilancio a Santa Maria a Vico | il sindaco Pirozzi punta sulla vivibilità

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCon l’appello al rispetto del Consiglio Comunale ed un pensiero per la scomparsa del sindacalista Angelo Ciccone da parte del Presidente Carmine De Lucia, si apre la seduta del 20 Luglio 2022. Approvati i verbali della seduta precedente, Il Consigliere Cesare Piscitelli ha esposto la sua interrogazione in merito all’andamento dei progetti PUC relativi ai precettori di reddito di cittadinanza. Ad informare sul tema si è espressa l’Assessore alle Politiche Sociali Veronica Biondo, la quale ha sottolineato come il Comune disia stato uno dei primi comuni a partire con i progetti utili alla collettività, con attività già avviate da oltre un anno che hanno permesso l’impiego di molti precettori nei progetti utili alla collettività, già in essere con una rotazione trimestrale dei soggetti ...

