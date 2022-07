Entriamo nel Forte Interiors: un arredo tra arte e supercar (Di giovedì 21 luglio 2022) Formitalia Luxury Group, in collaborazione con Balderi Marmi, inaugura il nuovo showroom Il Forte Interiors nella strada principale di Forte dei Marmi. Marchi esclusivi e prodotti di altissima qualità, comprese le ultime collezioni della linea Tonino Lamborghini Casa e Aston Martin Home. Proprio della collezione Aston Martin Home verrà presentata per la prima volta in L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 21 luglio 2022) Formitalia Luxury Group, in collaborazione con Balderi Marmi, inaugura il nuovo showroom Ilnella strada principale didei Marmi. Marchi esclusivi e prodotti di altissima qualità, comprese le ultime collezioni della linea Tonino Lamborghini Casa e Aston Martin Home. Proprio della collezione Aston Martin Home verrà presentata per la prima volta in L'articolo proviene da Novella 2000.

sonoViolet : RT @mttslv: Ovviamente la coscienza liberale oggi sta avendo un esaurimento nervoso ma questa cosa è vera, solo in senso positivo: Mario Dr… - MarinaMa2203 : @MEcosocialista @Arturo_Scotto @sbrando72 Lasciamo perdere il discorso: entriamo nel merito. Chi ha osservato quest… - AntonellaColoru : RT @mttslv: Ovviamente la coscienza liberale oggi sta avendo un esaurimento nervoso ma questa cosa è vera, solo in senso positivo: Mario Dr… - Masssimilianoo : In questi mesi ci volevano una guida autorevole e stabilità, ora entriamo nel regno del caos - GGabbuti : RT @mttslv: Ovviamente la coscienza liberale oggi sta avendo un esaurimento nervoso ma questa cosa è vera, solo in senso positivo: Mario Dr… -