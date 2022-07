Enrico Mentana liquida Antonio Tajani in diretta: “Ha parlato prima con Porro su Rete4? Mica dobbiamo fare la fila, chiudi il collegamento” (Di giovedì 21 luglio 2022) La crisi di governo raccontata da Enrico Mentana. Uno schema fisso, ormai noto al pubblico, con le famose “Maratone“. Giornata movimentata, conclusasi di fatto con la fine dell’esecutivo guidato da Mario Draghi, ma anche con tutti i siparietti del caso. Il direttore del “TgLa7” nel corso della diretta ha liquidato senza troppi giri di parole Antonio Tajani, esponente di punta di Forza Italia, reo di aver scelto di rilasciare dichiarazioni prima alla concorrenza, allo speciale di “Quarta Repubblica” con Nicola Porro su Rete4. “Enrico, il presidente Tajani ha deciso di parlare con una testata per volta”, spiega l’inviato in collegamento: “E chissenefrega, Mica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) La crisi di governo raccontata da. Uno schema fisso, ormai noto al pubblico, con le famose “Maratone“. Giornata movimentata, conclusasi di fatto con la fine dell’esecutivo guidato da Mario Draghi, ma anche con tutti i siparietti del caso. Il direttore del “TgLa7” nel corso dellahato senza troppi giri di parole, esponente di punta di Forza Italia, reo di aver scelto di rilasciare dichiarazionialla concorrenza, allo speciale di “Quarta Repubblica” con Nicolasu. “, il presidenteha deciso di parlare con una testata per volta”, spiega l’inviato in: “E chissenefrega,...

