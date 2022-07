Ennesima disastrosa gaffe di Biden: “Ho il cancro”. Casa bianca in imbarazzo: “È guarito” (video) (Di giovedì 21 luglio 2022) “Ho il cancro”: l’ultima gaffe di Joe Biden è arrivata nella notte italiana, mentre il presidente americano parlava a Somerset, in Massachusetts. Nel corso della visita a una ex centrale a carbone, Biden ha iniziato a descrivere l’impatto dannoso delle emissioni delle raffinerie di petrolio vicino alla sua Casa d’infanzia. Biden stava discutendo delle avversità delle emissioni delle raffinerie di petrolio, ricordando la sua infanzia vicino a quella del Delaware, quando “accidentalmente” ha dichiarato che molte persone con cui è cresciuto hanno il cancro. Lui incluso. Ha concluso infatti dicendo alle emittenti “ecco perché io, e così tante altre persone con cui sono cresciuto, abbiamo il cancro”. Una frase che ha costretto a un frettoloso chiarimento ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022) “Ho il”: l’ultimadi Joeè arrivata nella notte italiana, mentre il presidente americano parlava a Somerset, in Massachusetts. Nel corso della visita a una ex centrale a carbone,ha iniziato a descrivere l’impatto dannoso delle emissioni delle raffinerie di petrolio vicino alla suad’infanzia.stava discutendo delle avversità delle emissioni delle raffinerie di petrolio, ricordando la sua infanzia vicino a quella del Delaware, quando “accidentalmente” ha dichiarato che molte persone con cui è cresciuto hanno il. Lui incluso. Ha concluso infatti dicendo alle emittenti “ecco perché io, e così tante altre persone con cui sono cresciuto, abbiamo il”. Una frase che ha costretto a un frettoloso chiarimento ...

