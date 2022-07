Emergenza incendi – L’Unarma lamenta: “Ai carabinieri è richiesto il dono ubiquità, ma l’organico è in crisi” (Di giovedì 21 luglio 2022) Non solo l’ordine pubblico, la sicurezza ma, ciascuna delle problematiche che coinvolgono il nostro quotidiano, vedono puntualmente anche l’impegno degli uomini dell’Arma, sempre pronti a prestare soccorso e conforto. Non ultimo, come stiamo vedendo, anche il fenomeno – sempre più diffuso – degli incendi, che tende a coinvolgere con sempre maggior frequenza i carabinieri, fra i primi ad accorrere laddove si sviluppano i roghi. UnArma: “La carenza d’organico non ci consente di accorrere contemporaneamente per problemi di ordine pubblico e per gli incendi” Tuttavia, come spiega Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, “Alle Forze dell’Ordine ormai è richiesto il dono dell’ubiquità per far fronte a tutte le emergenze del Paese”. Molti però non sanno, come ... Leggi su italiasera (Di giovedì 21 luglio 2022) Non solo l’ordine pubblico, la sicurezza ma, ciascuna delle problematiche che coinvolgono il nostro quotidiano, vepuntualmente anche l’impegno degli uomini dell’Arma, sempre pronti a prestare soccorso e conforto. Non ultimo, come stiamo vedendo, anche il fenomeno – sempre più diffuso – degli, che tende a coinvolgere con sempre maggior frequenza i, fra i primi ad accorrere laddove si sviluppano i roghi. UnArma: “La carenza d’organico non ci consente di accorrere contemporaneamente per problemi di ordine pubblico e per gli” Tuttavia, come spiega Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, “Alle Forze dell’Ordine ormai èildell’per far fronte a tutte le emergenze del Paese”. Molti però non sanno, come ...

