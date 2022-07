Emangiomi infantili | cause | terapie e perché mamme e papà non devoni preoccuparsi

(Di giovedì 21 luglio 2022) Durante la dolce attesa entrambi i genitori nutrono aspettative e speranze ma, più di ogni altra cosa, si augurano di poter accogliere un nascituro sano e forte. Quando, però, capita che il bebè presenti una macchia rossastra più o meno estesa, indipendentemente se riguardi il viso, gli arti o il tronco, la preoccupazione di mamma eè alle stelle. Cos’è questa macchia rossastra? La salute del piccolo è in pericolo? Scopriamo insieme che cosa sono glie come si evolvono. Talvolta, glisono presenti sul corpicino dei bambini sin dalla nascita, ma ci sono dei casi in cui questi compaiono solo qualche giorno più tardi. Si tratta di un comune tumore benigno le cuinon sono ancora chiare ma, di fatto, è una proliferazione di vasi sanguigni ...

Siamo molto orgogliosi del fatto che Pierre Fabre sostenga coloro che soffrono di malattie dermatologiche rare, come abbiamo già fatto con successo con gli". Nella fase principale ...Glipossono essere soggetti a complicazioni, le più comuni, seppur rare, sono sanguinamenti , infezioni ed ulcerazioni ( come testimonia il racconto dei genitori di Lola " ndr ). ... Emangioma infantile: se necessario, il paziente va inviato al centro di riferimento già nel primo mese di vita Sono oltre 300 bambini in cura presso la Dermatologia pediatrica del Sant’Orsola (direttrice di Unità operativa complessa è Bianca Maria Piraccini) per malformazioni capillari, una patologia piuttosto ...