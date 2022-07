Elodie risponde alle forti parole di Dagospia | le dichiarazioni della cantante

(Di giovedì 21 luglio 2022) Recentemente è stato pubblicato un articolo sudove una delle ultime performance diè stata descritta in modo poco lusinghiero. Sul noto blog, infatti, sono apparsi commenti moltoriguardo il suo stile estremamente provocante. Come al solito sunon sono stati usati mezzi termini ed il linguaggio non è stato dei più eleganti. Nell’articolo in questione, infatti, si proponeva l’idea che mostrare parti provocanti del corpo sia stato utile a deviare l’attenzione dalla pochezza artisticacanzone diDi Patrizi. La nota, allora, ha pubblicato un video in cui attacca il celebre blog definendo i suoi autori “uomini piccoli e spaventati”. Le, infatti ...

... 'Come ho già detto, il nostro rapporto non è una relazione come la intende la gente là fuori, abituata a incasellare tutto',al Corriere della Sera . Marracash parla (a sorpresa) di: ...Alla domanda se ci sarà qualcun altro nella sua vita, lei: "Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato Non sarà mai all'altezza" . Gossipe ...È finita Sembra di no, ma quello che è certo è che a loro non serve dare un'etichetta a ciò che provano... Dopo le parole della cantante ("Lui è la persona che amerò di più in tutta la mia vita"), ar ...Marracash ha lanciato una frecciatina a Chiara Ferragni e poi ha parlato del suo rapporto oggi con Elodie. Cosa ha detto