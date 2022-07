Elodie, confessione choc: "La prima volta che me l'hanno fatto ero alle medie" (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono molte, purtroppo, le personalità della musica e dello spettacolo che da giovani sono state vittima di bullismo. Fra queste, purtroppo, c’è anche la brava Elodie che ha raccontato la sua vicenda sui social. Non è raro trovare personaggi famosi che da giovani sono stati vittima di bullismo. Pochi giorni fa, ad esempio, abbiamo raccontato l’infanzia difficile che ha confessato di aver passato Giancarlo Magalli. Il noto presentatore, infatti, ha raccontato di essere stato spesso preso in giro per la sua statura e per il suo peso. Avendone sofferto molto, inoltre, ha sottolineato che ha sempre dedicato molto spazio alle storie di bullismo nei suoi programmi. Un altro amatissimo vip che ha alle spalle un’ infanzia caratterizzata da fenomeni di bullismo è l’ottimo Mika. Il cantante libanese, infatti, ha parlato di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono molte, purtroppo, le personalità della musica e dello spettacolo che da giovani sono state vittima di bullismo. Fra queste, purtroppo, c’è anche la bravache ha raccontato la sua vicenda sui social. Non è raro trovare personaggi famosi che da giovani sono stati vittima di bullismo. Pochi giorni fa, ad esempio, abbiamo raccontato l’infanzia difficile che ha confessato di aver passato Giancarlo Magalli. Il noto presentatore, infatti, ha raccontato di essere stato spesso preso in giro per la sua statura e per il suo peso. Avendone sofferto molto, inoltre, ha sottolineato che ha sempre dedicato molto spaziostorie di bullismo nei suoi programmi. Un altro amatissimo vip che haspun’ infanzia caratterizzata da fenomeni di bullismo è l’ottimo Mika. Il cantante libanese, infatti, ha parlato di ...

