Elisabetta Gregoraci | folata di vento in diretta tv | su la gonna | pazzesco sul palco | Guarda

(Di giovedì 21 luglio 2022) Ancora una voltalascia tutti senza fiato. Stavolta, durante la puntata di martedì 19 luglio di Battiti Live, osa ancora di più e il vedo-non vedo lascia spazio all'immaginazione. Una carica sensuale da capogiro. L'abito da sera, estivo ovviamente, dellafa sognare tutti. Verde con spacco che mette in risalto le gambe perfette dell'ex moglie di Flavio Briatore. Inizia il concerto e il fuoriprogramma arriva subito: un po' die l'abito si alza. Quei pochi secondi, abbastanza hot, non passano inosservati ai telespettatori che seguono da casa l'e. Un po' di imbarazzo. Poi passa tutto improvvisamente quando lasi ricompone. Spacco indimenticabile per una serata all'insegna della musica. A Battiti arrivano tanti big: Noemi, Fedez, ...

