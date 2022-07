Elezioni politiche il 25 settembre | entro Ferragosto il deposito dei simboli | entro il 22 agosto le liste dei candidati

(Di giovedì 21 luglio 2022) Ledeiun mese a partire da oggi e ildei: con lo scioglimento delle Camere è partito ufficialmente il timing per le, che si terranno il 25. Prima di votare, però, ci sono una serie di adempimenti e scadenze da rispettare sia per le istituzioni che per i partiti. Ecco le date principali. 27 LUGLIO Il termineil quale il Viminale deve inviare alla Farnesina gli elenchi degli elettori all’estero, che vengono costantemente aggiornati. La legge stabilisce infatti che devono essere inviatiil sessantesimo giorno antecedente le votazioni. 12-13 E 14Il ...

Le anticipazioni sono state confermate: leper scegliere le Camere della 19ª legislatura si terranno il 25 settembre 2022 , su una sola giornata, presumibilmente dalle 7 alle 23. Le dimissioni di Draghi: la crisi in diretta ......frasetta sentita centinaia di volte per chi anche distrattamente avvezzo alle pratiche, ...ANTICIPATE 2022, QUANDO SI VOTA: LA DATA/ 25 settembre per Camera e Senato Nel prosieguo ...Roma, 21 lug. (askanews) - Il tassello di un domino che porta con sè tutto, inaspettato, sorprendente per molti, nell'aria da tempo per alcuni. Il governo di Mario Draghi al capolinea ha innescato una ...