Elezioni politiche anticipate in Italia, quando si vota? Date e possibili candidati dopo le dimissioni di Draghi (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, si è dimesso. E ora, quindi, la domanda degli Italiani è solo una: cosa succederà al Governo? Si andrà al voto? Tutto è nelle 'mani' di Sergio Mattarella, che ora dovrà decidere come muoversi, ma pare che il Quirinale abbia già in mente tre possibili Date per far ritornare i cittadini alle urne. Da cerchiare in rosso sul calendario tre giorni: 18 settembre, 25 settembre e 2 ottobre. quando si voterà in Italia? Nonostante l'attuale legislatura su carta termini a marzo 2023, gli Italiani saranno chiamati al voto in anticipo. Questo per la crisi di governo e le dimissioni di Mario Draghi. Ancora non si sa con certezza quando, ma quasi sicuramente nelle prossime ...

