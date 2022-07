Elezioni, la data in Cdm: si vota il 25 settembre. Draghi ai ministri: «Ci sarà tempo per i saluti, ora rimettiamoci al lavoro» (Di giovedì 21 luglio 2022) È ufficiale: la data delle Elezioni anticipate è il 25 settembre. La conferma arriva dal Consiglio dei ministri iniziato nel tardo pomeriggio di oggi, 21 luglio, al termine di una lunga giornata istituzionale, dopo che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha annunciato lo scioglimento delle Camere. Durante il Cdm, Mario Draghi ha detto ai ministri: Come sapete, questa mattina ho rassegnato le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, che ne ha preso atto, chiedendo di restare in carica per gli affari correnti.Voglio ringraziare prima di tutto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la fiducia accordatami e per la saggezza con cui ha gestito questa fase di crisi.Voglio poi ringraziare voi tutti, per la dedizione, la ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) È ufficiale: ladelleanticipate è il 25. La conferma arriva dal Consiglio deiiniziato nel tardo pomeriggio di oggi, 21 luglio, al termine di una lunga giornata istituzionale, dopo che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha annunciato lo scioglimento delle Camere. Durante il Cdm, Marioha detto ai: Come sapete, questa mattina ho rassegnato le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, che ne ha preso atto, chiedendo di restare in carica per gli affari correnti.Voglio ringraziare prima di tutto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la fiducia accormi e per la saggezza con cui ha gestito questa fase di crisi.Voglio poi ringraziare voi tutti, per la dedizione, la ...

