Elezioni il 25 settembre, Consiglio dei ministri ha deciso (Di giovedì 21 luglio 2022) Le Elezioni per il rinnovo del Parlamento si terranno il prossimo 25 settembre. Lo ha confermato il presidente del Consiglio Mario Draghi, secondo quanto si apprende, nel corso del Consiglio dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Leper il rinnovo del Parlamento si terranno il prossimo 25. Lo ha confermato il presidente delMario Draghi, secondo quanto si apprende, nel corso deldei ...

you_trend : ?? #BREAKING ELEZIONI POLITICHE IL 25 SETTEMBRE - lorepregliasco : Si parla di elezioni addirittura il 18 settembre. #crisidigoverno - fattoquotidiano : Quando saranno le elezioni? Date possibili 25 settembre o 2 ottobre. Nuovo governo forse a novembre. Ecco cosa prev… - fansmentana : RT @La7tv: La data delle elezioni potrebbe essere il 25 settembre. #crisidigoverno - passamilsale : Elezioni il 25 settembre. Il 25 settembre compie gli anni il mio primogenito e non merita un governo fascista come regalo. Fatelo per lui. -