Elezioni, arriva la conferma di Palazzo Chigi: italiani al voto il 25 settembre (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma – Alle urne il 25 settembre. La data prevista per il voto è stata confermata nel corso del Consiglio dei ministri presieduto dal premier dimissionario Mario Draghi. Che viene descritto da fonti presenti alla riunione “sorridente e sereno, non ha ancora fatto nessun accenno a quanto accaduto”. “Come sapete – ha poi detto Draghi nell’intervento introduttivo nella riunione del Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi – questa mattina ho rassegnato le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, che ne ha preso atto, chiedendo di restare in carica per gli affari correnti. Voglio ringraziare prima di tutto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la fiducia accordatami e per la saggezza con cui ha gestito questa fase di crisi. Voglio poi ringraziare voi tutti, per la ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma – Alle urne il 25. La data prevista per ilè statata nel corso del Consiglio dei ministri presieduto dal premier dimissionario Mario Draghi. Che viene descritto da fonti presenti alla riunione “sorridente e sereno, non ha ancora fatto nessun accenno a quanto accaduto”. “Come sapete – ha poi detto Draghi nell’intervento introduttivo nella riunione del Consiglio dei ministri in corso a– questa mattina ho rassegnato le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, che ne ha preso atto, chiedendo di restare in carica per gli affari correnti. Voglio ringraziare prima di tutto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la fiducia accordatami e per la saggezza con cui ha gestito questa fase di crisi. Voglio poi ringraziare voi tutti, per la ...

