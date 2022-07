Eleonora Berlusconi con Pajtim Kasami | centrocampista del Basilea | “La coppia a bordo del Magnum 70”

(Di giovedì 21 luglio 2022) Lo scorso maggio il settimanale “Diva e Donna” aveva pubblicato in esclusiva le immagini di Guy Binns, compagno di, mentre baciava e abbracciava un’altra donna a Parco Sempione, a pochi passi dal Castello Sforzesco a Milano. Immagini che lasciavano pochi dubbi, il segnale chiaro di una relazione finita tra la figlia dell’ex premier, nata dall’amore con Veronica Lario, e il modello britannico. Un clamoroso tradimento a favore di flash per una storia nata nel 2011, con la successiva nascita di tre figli: Riccardo, 9 anni, Flora, anni 5, e Artemisia, di soli di due anni. Il settimanale “Chi“, edito dalla famiglia, conferma la fine della relazione aggiungendo un nuovo tassello. La figlia del Cavaliere torna a sorridere con un altro uomo, definito in questa fase “amico speciale”....

GiusCandela : A maggio scorso le immagini del tradimento del compagno Guy Binns pubblicate da Diva e Donna. Il settimanale Chi pa… - eleonora_trotta : #Ranocchia al #Monza, tutto confermato. Il centrocampista lascia la #Juve e firma per il club di #Berlusconi e… -

Contra-Ataque

... se lo fa Boncompagni bene, se lo fano (la giornalista Barbara Carfagna a cui replica ... CosìCecere, ex Non è la Rai , che ricorda Gianni: " Non dimentico l'ultima uscita: io, lui, ...... ma se accadesse noi siamo pronti I figli die Veronica si riorganizzano Importante riorganizzazione per gli affari di Barbara,e Luigi, i tre figli che Silvio ... Pajtim Kasami chi è il calciatore paparazzato con Eleonora Berlusconi Intervista a Fedele Confalonieri: "Sono milanese, leghista, bossiano. L'unità d'Italia Un errore. I figlidi Berlusconi sono tutti bravissimi: Barbara ed Eleonora tengono alta la curva demografica" ...'Anche io ho debuttato così. Ero la piccola Giulietta per un Souvenir di Carla Fracci'. Poco più di un anno fa Eleonora Abbagnato danzava il suo addio all'Opéra di Parigi, il teatro che sognava sin da ...