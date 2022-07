“È una fake news”: che figuraccia per Milly Carlucci, scivolone mai visto prima (Di giovedì 21 luglio 2022) scivolone per la conduttrice di Ballando con le Stelle: smentita dalla diretta interessata, la strategia è finita male Milly Carlucci (Ballando con le stelle Rai play)Milly Carlucci questa volta ha esagerato. Aveva lasciato intendere che nella nuova edizione di Ballando con le Stelle ci sarebbero state due presenze inedite, ma in realtà le dirette interessate hanno messo in luce la falsità della notizia. Uno scivolone incredibile per la conduttrice che non si aspettava una pugnalata alle spalle così. Milly aveva dichiarato che il suo talent show era sempre stato attento alle dinamiche d’attualità, motivo per cui ha sempre cercato di inserire volti che oltre al ballo avrebbero potuto rappresentare una storia, una voce, insomma un simbolo del quotidiano che ... Leggi su direttanews (Di giovedì 21 luglio 2022)per la conduttrice di Ballando con le Stelle: smentita dalla diretta interessata, la strategia è finita male(Ballando con le stelle Rai play)questa volta ha esagerato. Aveva lasciato intendere che nella nuova edizione di Ballando con le Stelle ci sarebbero state due presenze inedite, ma in realtà le dirette interessate hanno messo in luce la falsità della notizia. Unoincredibile per la conduttrice che non si aspettava una pugnalata alle spalle così.aveva dichiarato che il suo talent show era sempre stato attento alle dinamiche d’attualità, motivo per cui ha sempre cercato di inserire volti che oltre al ballo avrebbero potuto rappresentare una storia, una voce, insomma un simbolo del quotidiano che ...

adrianobiondi : = GOVERNO: SENZATETTO A MANIFESTAZIONE PRO DRAGHI, 'PER NOI CLOCHARD HA FATTO MOLTO' = 'È un apostolo, un santo!'… - _Nico_Piro_ : Chiudo con domanda. Non cito l'autore, perchè non credo sia opportuno personalizzare, segnalo peró che non un… - gattonzo : RT @giuliocavalli: 'Mobilitazione senza precedenti' è tecnicamente una fake news. Oppure è volontà di rivendere come generale una mobilitaz… - massimo21021978 : il #25settembre è una fake news, il parlamento resta in carica fino al primo insediamento del nuovo... - OmarTaricco2 : @AlessioBucci7 Non lo ha mai detto Alessio. Era una fake news,lui stesso lo disse sui social -