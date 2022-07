“È successo al funerale” | retroscena durante l’ultimo saluto ad Ivana Trump

come_faresoldi : Il successo è un affare pubblico. Il fallimento è un funerale privato. (Rosalind Russel) - zazoomblog : “Ma avete visto la bara?”. Morte Ivana Trump: cosa è successo e chi c’era al suo funerale - #avete #visto #bara?”.… - massimo_avv : #SpecialeTg1 #inonda #controcorrente tutti di sinistra. Facce scure, da funerale. Deve essere successo qualcosa di buono. - lambertonovara1 : Come mai i giornalai di Sky, La7, e altri mainstream sono così tristi? Hanno tutti la faccia da funerale. Ma cosa è… - PriveeQuote : Era successo che dei poliziotti mi chiamarono dicendo di aver trovato il corpo del vecchio. Ci fu un funerale lungo… -

Al suosono ovviamente accorsi tutti i parenti, tra cui il suo popolare ex marito nonché ... Cos'èSi è presentato in chiesa con ben 10 minuti di ritardo. Il motivo per cui ha fatto ...Ivana Trump, ila New York: bara color oro e lacrime, c'è anche l'ex presidente Donald ... come riuscì a conquistare Donald: tutta la sua vita fino alla morte di Rubicondi Cosa èI ...Donald Trump arriva in ritardo ai funerali della sua ex moglie: la sua ennesima gaffe Nelle scorse ore c'è stato il funerale di Ivana Trump a New York.Sono stati celebrati nella giornata di ieri, 21 luglio, i funerali per la scomparsa di Ivana Trump. Riuniti nel dolore i figli e l'ex marito, Donald Trump, che però ...