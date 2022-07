È morto Luca Serianni, il linguista era stato investito a Ostia (Di giovedì 21 luglio 2022) Ha lottato fino all’ultimo: è morto Luca Serianni, il linguista più amato del settore. Il 18 luglio era stato investito a Ostia mentre attraversava sulle strisce pedonali e le sue condizioni si erano rivelate subito gravi. È morto Luca Serianni L’annuncio è stato dato dalla famiglia in un comunicato riportato dall’ANSA e dal Corriere della Sera. Luca Serianni, linguista e filologo italiano, aveva 75 anni. La famiglia comunica che il professore si è spento questa mattina, giovedì 21 luglio, alle 9:30. La famiglia fa sapere che ringrazia “tutti coloro che in questi giorni hanno manifestato il loro affetto” ed esprime “personale ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Ha lottato fino all’ultimo: è, ilpiù amato del settore. Il 18 luglio eramentre attraversava sulle strisce pedonali e le sue condizioni si erano rivelate subito gravi. ÈL’annuncio èdato dalla famiglia in un comunicato riportato dall’ANSA e dal Corriere della Sera.e filologo italiano, aveva 75 anni. La famiglia comunica che il professore si è spento questa mattina, giovedì 21 luglio, alle 9:30. La famiglia fa sapere che ringrazia “tutti coloro che in questi giorni hanno manifeil loro affetto” ed esprime “personale ...

