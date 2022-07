È morto il linguista Luca Serianni, investito tre giorni fa mentre attraversava sulle strisce pedonali a Ostia (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo tre giorni trascorsi in stato di coma all’Ospedale San Camillo di Roma è morto oggi il professor Luca Serianni, 74 anni, celebre linguista rimasto coinvolto in un incidente il 18 luglio: a Ostia un’auto lo ha investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. La famiglia ha comunicato il suo decesso, avvenuto in mattinata, ringraziando “tutti coloro che in questi giorni hanno manifestato il loro affetto” ed esprimendo “la loro personale gratitudine al personale sanitario dell’Ospedale San Camillo di Roma”. Serianni stava attraversando la strada all’incrocio fra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri: erano le 7.30 del mattino e una donna ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo tretrascorsi in stato di coma all’Ospedale San Camillo di Roma èoggi il professor, 74 anni, celebrerimasto coinvolto in un incidente il 18 luglio: aun’auto lo ha. La famiglia ha comunicato il suo decesso, avvenuto in mattinata, ringraziando “tutti coloro che in questihanno manifestato il loro affetto” ed esprimendo “la loro personale gratitudine al personale sanitario dell’Ospedale San Camillo di Roma”.stava attraversando la strada all’incrocio fra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri: erano le 7.30 del mattino e una donna ...

RaiNews : #Serianni si è spento stamane alle 9.30, la famiglia che ringrazia 'tutti coloro che in questi giorni hanno manifes… - TgLa7 : Morto il linguista #Serianni, era stato investito. Lo annuncia la famiglia. 18 luglio ad Ostia travolto da un auto - Agenzia_Ansa : E' morto il professor Luca Serianni, il famoso linguista investito il 18 luglio scorso da un'auto a Ostia, mentre a… - TPollarini : RT @ROBZIK: Enorme perdita per la cultura italiana. Il linguista Luca Serianni è morto. Aveva 74 anni. - WowNotizie : RT @repubblica: Luca Serianni è morto, il linguista era in coma irreversibile dopo essere stato investito a Ostia -