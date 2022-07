È morto il linguista Luca Serianni, era stato investito lunedì scorso da una macchina a Ostia (Di giovedì 21 luglio 2022) È morto Luca Serianni. Era stato investito a Ostia mentre attraversava sulle strisce pedonali all'incrocio fra via Isole del Capo Verde di fronte via dei Velieri. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 luglio 2022) È. Eramentre attraversava sulle strisce pedonali all'incrocio fra via Isole del Capo Verde di fronte via dei Velieri. L'articolo .

RaiNews : #Serianni si è spento stamane alle 9.30, la famiglia che ringrazia 'tutti coloro che in questi giorni hanno manifes… - antoniodballaro : RT @ROBZIK: Enorme perdita per la cultura italiana. Il linguista Luca Serianni è morto. Aveva 74 anni. - CorriereCitta : Morto il linguista Luca Serianni: era stato investito a Ostia - matteozenatti : RT @RaiNews: #Serianni si è spento stamane alle 9.30, la famiglia che ringrazia 'tutti coloro che in questi giorni hanno manifestato il lor… - AlessandraCicc6 : RT @RaiNews: #Serianni si è spento stamane alle 9.30, la famiglia che ringrazia 'tutti coloro che in questi giorni hanno manifestato il lor… -