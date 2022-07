“È morto, aiuto”. Orrore sul set della famosa serie tv, ucciso durante le riprese (Di giovedì 21 luglio 2022) Sparatoria sul set di Low e Order: Organized Crime, la serie televisiva poliziesca statunitense, spin-off della serie TV Law & Order – Unità vittime speciali e il settimo della serie TV Law & Order – I due volti della giustizia. La vittima è un membro della troupe di Law & Order: Organized Crime ed è stato ucciso a colpi di arma da fuoco sul set dello spin-off della NBC il 19 luglio. La vittima aveva 34 anni e durante le riprese era seduto in un’auto sul set nel quartiere di Greenpoint di Brooklyn. Gli hanno sparato intorno alle cinque del mattino e successivamente è stato portato d’urgenza in ospedale, dove è stato dichiarato morto intorno alle sei. Sparatoria ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Sparatoria sul set di Low e Order: Organized Crime, latelevisiva poliziesca statunitense, spin-offTV Law & Order – Unità vittime speciali e il settimoTV Law & Order – I due voltigiustizia. La vittima è un membrotroupe di Law & Order: Organized Crime ed è statoa colpi di arma da fuoco sul set dello spin-offNBC il 19 luglio. La vittima aveva 34 anni eleera seduto in un’auto sul set nel quartiere di Greenpoint di Brooklyn. Gli hanno sparato intorno alle cinque del mattino e successivamente è stato portato d’urgenza in ospedale, dove è stato dichiaratointorno alle sei. Sparatoria ...

