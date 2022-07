Dybala, una Joya anche per gli sponsor: ecco quanto guadagna a stagione (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA - Dybala alla Roma non è solo un colpo dal punto di vista tecnico, ma anche commerciale. L'attaccante ufficializzato ieri dal club giallorosso ha quasi 70 milioni di follower tra i vari social e ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA -alla Roma non è solo un colpo dal punto di vista tecnico, macommerciale. L'attaccante ufficializzato ieri dal club giallorosso ha quasi 70 milioni di follower tra i vari social e ...

EnricoTurcato : Nel 2022 la Juventus ? Vlahovic Zakaria Gatti Di Maria Pogba Cambiaso #Bremer ? Bentancur Kulusevski Morata Dy… - tancredipalmeri : Che poi se l’Inter perde Bremer dopo aver perso Dybala, ma tiene Skriniar, in verità guardando allo stato generale… - AliprandiJacopo : Paulo #Dybala, 5 maggio 2016: “La città più bella che ho già visitato almeno una volta? Roma. Sono innamorato di Ro… - sportli26181512 : Dybala, una Joya anche per gli sponsor: ecco quanto guadagna a stagione: L'attaccante argentino cercatissimo anche… - giovaib : @jerryscottismo Non mi interessa il confronto Napoli-Roma (anche se sono anni che manco prendete il numero di targa… -