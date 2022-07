Dybala, prima intervista con la maglia della Roma: “È stato tutto molto veloce. La chiamata di Mourinho? Mi ha fatto emozionare” (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo essere stato corteggiato da mezza Serie A e da molte squadre estere Paulo Dybala è approdato alla Roma. Per la felicità di José Mourinho e dei tifosi l’attaccante argentino è stato ufficializzato e ha rilasciato la sua prima intervista in giallorosso. “Sono molto contento di essere qui, molto felice di poter iniziare dopo una lunga attesa. Avevo voglia di conoscere i compagni, l’allenatore e chi lavora per la Roma”. Il suo arrivo nella capitale è stato tempestivo e per certi versi inatteso. “È stato tutto molto veloce, io avevo voglia di cominciare e abbiamo deciso velocemente. Poi abbiamo firmato insieme per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo esserecorteggiato da mezza Serie A e da molte squadre estere Pauloè approdato alla. Per la felicità di Josée dei tifosi l’attaccante argentino èufficializzato e ha rilasciato la suain giallorosso. “Sonocontento di essere qui,felice di poter iniziare dopo una lunga attesa. Avevo voglia di conoscere i compagni, l’allenatore e chi lavora per la”. Il suo arrivo nella capitale ètempestivo e per certi versi inatteso. “È, io avevo voglia di cominciare e abbiamo decisomente. Poi abbiamo firmato insieme per ...

OfficialASRoma : ??? La prima intervista di Paulo Dybala in giallorosso è online! ?? #ASRoma - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #ROMA, PRIMA OFFERTA CONCRETA PER #DYBALA: SI ATTENDE LA RISPOSTA DEL GIOCATORE… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? DYBALA INTER PRENDIMI MA FAI PRESTO Tutte le #notizie ??… - Leo_Martilotti : @romeoagresti Chissà cosa sarebbe successo se Dybala avesse rinnovato e poi si sarebbe infortunato prima della tour… - Lupetto979 : @Thy_76 @kikiejiji Sul 'avrei preso prima un Wijnaldum' il mercato non è un percorso predefinito, devi chiudere que… -