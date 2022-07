Dybala | la ' clausola non clausola' e il legame molto stretto con la Roma

AliprandiJacopo : La clausola di #Dybala - strutturata in più livelli - è ottima. La #ASRoma può annullarla aumentando lo stipendio o… - FiorinoLuca : Paulo #Dybala prelevato a zero è un grande colpo a prescindere da clausole o non clausole. Anzi, mi sembra che la p… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, i dettagli e la clausola di @PauDybala_JR - ASR192711 : RT @RAttivo: Dybala non lo vole nessuno e c’ha la clausola… - infoitsport : Tra sponsor e clausola: i dettagli del contratto di Dybala alla Roma -

La Roma ha la possibilità di utilizzarli per annullare lae trattenereche ne trarrà comunque beneficio, anche in caso di conferma in ...Quanto guadagneràalla Roma . Laspeciale del contratto . Allenamento sotto controllo di Mou e dei Friedkin . La macchina degli sponsor e dei social . Nuovo accordo commerciale in ...L'anticipazione del Corriere dello Sport conferma il colpo grosso del club capitolino: la rescissoria di 20 milioni in realtà può essere annullata, rimodulando l'ingaggio del calciatore, ora fissato a ...Ecco quanto evidenziato da CN24:. Trevisani sul Napoli. 'Dybala nel Napoli non centrava niente. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Per me la ...