Duci Cisl Lombardia | “Governo? Mancanza di buonsenso dai partiti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ile la saggezza in questo Paese ogni tanto si nascondono da qualche parte e chi li trova è fortunato”. Rievoca le parole usate dal Manzoni nei Promessi Sposi, il Segretario generale della, Ugo, per commentare gli ultimi sviluppi della vicenda del. Parlando all’Adnkronos, il Segretario si definisce “sconcertato” all’idea di “un Paese che pur trovandosi nella condizione internazionale, economica e sociale come l’Italia, arriva a mandare a gambe all’aria unpresieduto dalla personalità più stimata e affidabile e che tutto il mondo ci invidia”. E’ qualcosa che “credo abbia a che fare con una totaledi saggezza, di prudenza e di”. Il sentimento, spiega, è di “sbigottimento e ...