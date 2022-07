iconanews : Droupadi Murmu eletta 15esima presidente dell'India - AsiaNewsIT : Droupadi Murmu, la prima donna tribale presidente dell’India - antonio_randino : RT @AsiaNewsIT: Droupadi Murmu - 64 anni, originaria dell'Orissa - è la prima donna tribale ad essere eletta presidente dell’India. Mons. B… - GioBernard : RT @AsiaNewsIT: Droupadi Murmu - 64 anni, originaria dell'Orissa - è la prima donna tribale ad essere eletta presidente dell’India. Mons. B… - AsiaNewsIT : Droupadi Murmu - 64 anni, originaria dell'Orissa - è la prima donna tribale ad essere eletta presidente dell’India.… -

Agenzia ANSA

, 64 anni, candidata della coalizione di maggioranza Nda, ha vinto le elezioni presidenziali indiane.sarà la 15ma presidente dell'India e la prima nata in una comunità tribale, ...New Delhi (AsiaNews) -, 64 anni, è la 15.ma presidente dell'India. Nel parlamento indiano lo spoglio ancora in corso dei voti raccolti nell'elezione avvenuta il 18 luglio l'ha visto ormai raggiungere la ... Droupadi Murmu eletta 15esima presidente dell'India - Asia Sarà la 15esima presidente dell’India e la prima nata in una comunità tribale, nonché la seconda donna a ricoprire il ruolo, in gran parte cerimoniale ...La 64enne ha vinto le elezioni presidenziali e sarà la seconda donna a ricoprire il ruolo nella storia del paese.