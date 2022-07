Draghi’s Day | il premier ha rassegnato le dimissioni

(Di giovedì 21 luglio 2022) Oggi è il giorno di Mario Draghi. L’attualeverso mezzogiorno ha deciso definitivamente di dimettersi dopo il voto di fiducia di mercoledì. Il risultato della votazione sulla risoluzione di Pier Ferdinando Casini di ieri infatti ha portato 95 si e 38 no, ottenendo così la fiducia ma perdendo di fatto la maggioranza. Il numero così ridotto di voti è dovuto alla decisione di Lega, FI e M5S di non prendere parte alla votazione. La decisione di Draghi porterà inesorabilmente alle elezioni anticipate. Ripercorriamo adesso la giornata dell’ormai ex, dal suo arrivo in mattinata al Palazzo Montecitorio, sino all’udienza con Mattarella. Gli applausi alla Camera Verso le ore 09:00 di stamane, Mario Draghi si è presentato alla Camera per le comunicazioni ufficiali sul suo mandato. Ilè stato accolto da un ...

cerone_s : @MinutemanItaly il pensione day e' il 22/09/2022... fino a tale data Draghi e' blindato. Si sta solo preparando al dopo... -

e servizi per raccontare le dimissioni di Mario Draghi e la crisi