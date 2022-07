Draghi si è suicidato, il centrodestra ho tirato fuori gli attributi (Di giovedì 21 luglio 2022) Mario Draghi si è suicidato. Che sia un bene o un male per l’Italia non lo si può dire in astratto, ma sinceramente la scelta di Berlusconi e Salvini si è resa nella giornata di ieri obbligata. Nonostante tutta la disponibilità e il senso di responsabilità mostrato dal centrodestra di governo in questi giorni, Draghi ha deciso di non tenere minimamente conto delle richieste di quello che era diventato, dopo l’uscita di Di Maio dai Cinque Stelle, l’asse portante della sua maggioranza. Il presidente dimissionario ha sbagliato i contenuti, i modi e i toni delle sue comunicazioni al Senato, ponendo il discorso sul binario di “prendere o lasciare” che era dal francamente irricevibile. Ne andava della dignità politica non solo di forze democraticamente elette in Parlamento, ma più in generale degli stessi partiti, che da ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 21 luglio 2022) Mariosi è. Che sia un bene o un male per l’Italia non lo si può dire in astratto, ma sinceramente la scelta di Berlusconi e Salvini si è resa nella giornata di ieri obbligata. Nonostante tutta la disponibilità e il senso di responsabilità mostrato daldi governo in questi giorni,ha deciso di non tenere minimamente conto delle richieste di quello che era diventato, dopo l’uscita di Di Maio dai Cinque Stelle, l’asse portante della sua maggioranza. Il presidente dimissionario ha sbagliato i contenuti, i modi e i toni delle sue comunicazioni al Senato, ponendo il discorso sul binario di “prendere o lasciare” che era dal francamente irricevibile. Ne andava della dignità politica non solo di forze democraticamente elette in Parlamento, ma più in generale degli stessi partiti, che da ...

