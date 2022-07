Draghi si è dimesso, resta per gli affari correnti. Ipotesi elezioni il 18 settembre. Il discorso del premier: «Anche i banchieri centrali usano il cuore» (Di giovedì 21 luglio 2022) Il giorno dopo aver ottenuto la fiducia del Senato con appena 95 voti favorevoli, il premier è intervenuto alla Camera. Poi è salito al Colle dove ha rassegnato le sue dimissioni. Il governo resta in carica per gli affari correnti. Si avvicinano scioglimento del Parlamento e voto. Tempi e modi sono nelle mani del presidente della Repubblica Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 21 luglio 2022) Il giorno dopo aver ottenuto la fiducia del Senato con appena 95 voti favorevoli, ilè intervenuto alla Camera. Poi è salito al Colle dove ha rassegnato le sue dimissioni. Il governoin carica per gli. Si avvicinano scioglimento del Parlamento e voto. Tempi e modi sono nelle mani del presidente della Repubblica

