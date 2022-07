Draghi si è dimesso. Mattarella convoca i presidenti delle Camere. Brunetta lascia Forza Italia: “Ha tradito i suoi valori”. Conte: ci volevano fuori anche Iv e Ipf (Di giovedì 21 luglio 2022) Il premier si commuove alla Camera, applausi dei ministri. Poi scherza: «anche i banchieri centrali usano il cuore». Letta: «I partiti che non l'hanno votato sono ugualmente responsabili» Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 21 luglio 2022) Il premier si commuove alla Camera, applausi dei ministri. Poi scherza: «i banchieri centrali usano il cuore». Letta: «I partiti che non l'hanno votato sono ugualmente responsabili»

Agenzia_Ansa : FLASH | Draghi si è dimesso #ANSA - Tommasolabate : Resta un mistero. Draghi oggi sta provando a rimanere alla guida di una maggioranza ridotta in mille pezzi mentre l… - AlexBazzaro : ??DRAGHI SI È DIMESSO - placidopollicin : RT @noitre32: Draghi si è DIMESSO ?? - Marco1999Busa : RT @byoblu: ??ULTIM’ORA Mario Draghi si è dimesso. Mattarella ne ha preso atto. Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari co… -