Draghi oggi, in carica solo per gli affari correnti: cosa significa e cosa succede ora (Di giovedì 21 luglio 2022) Cos'è il disbrigo degli affari correnti ? E che differenza c'è con i pieni poteri che ha un Presidente del consiglio? Sono due formule che indicano le limitazioni, o l'assenza di limitazioni, dell'... Leggi su leggo (Di giovedì 21 luglio 2022) Cos'è il disbrigo degli? E che differenza c'è con i pieni poteri che ha un Presidente del consiglio? Sono due formule che indicano le limitazioni, o l'assenza di limitazioni, dell'...

matteorenzi : Come ho detto al Senato da domani nulla sarà più come prima. Ma oggi c’è da dire solo grazie a Mario Draghi. Orgogl… - matteorenzi : Ho ascoltato Draghi, voteremo convinti Sì alla fiducia, oggi intervengo in Aula alle 17. Intanto qui il mio pensier… - MatteoRichetti : Oggi si consuma la vendetta di sovranisti e populisti verso un Presidente europeista, liberale, democratico e corag… - xrjnvp97sf : RT @CarloCalenda: Finirà così..dopo qualche giorno di condoglianze per #Draghi il problema diventerà la Meloni e la solita retorica sarà us… - dippolitowilma : RT @dariodangelo91: L'Italia perde oggi la sua ultima scialuppa di salvataggio. E i responsabili del naufragio brindano, mentre vanno a fon… -