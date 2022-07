Draghi oggi alla camera, nel M5S, scissione solo rinviata. Grillo tentato di affidare la campagna a Raggi e Di Battista (Di giovedì 21 luglio 2022) Il giorno del giudizio per il Governo guidato da Mario Draghi non si è trasformato nel big bang del Movimento 5 Stelle. La spaccatura creata nei giorni scorsi nei gruppi parlamentari... Leggi su ilmattino (Di giovedì 21 luglio 2022) Il giorno del giudizio per il Governo guidato da Marionon si è trasformato nel big bang del Movimento 5 Stelle. La spaccatura creata nei giorni scorsi nei gruppi parlamentari...

matteorenzi : Come ho detto al Senato da domani nulla sarà più come prima. Ma oggi c’è da dire solo grazie a Mario Draghi. Orgogl… - matteorenzi : Ho ascoltato Draghi, voteremo convinti Sì alla fiducia, oggi intervengo in Aula alle 17. Intanto qui il mio pensier… - MatteoRichetti : Oggi si consuma la vendetta di sovranisti e populisti verso un Presidente europeista, liberale, democratico e corag… - riccardomarassi : La vignetta di oggi sul Quotidiano del Sud - LaVeritaWeb : Grillini e centrodestra di governo non la votano dopo gli attacchi di Mario Draghi. Lo scivolone sulla risoluzione… -