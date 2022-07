Draghi non interverrà alla Camera (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente del Consiglio dimissionario, Mario Draghi, non interverrà in Aula alla Camera, dove era atteso alle 12. Sarà il presidente della Camera, Roberto Fico, a leggere ai deputati, alla ripresa dell'Aula, una comunicazione... Leggi su today (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente del Consiglio dimissionario, Mario, nonin Aula, dove era atteso alle 12. Sarà il presidente della, Roberto Fico, a leggere ai deputati,ripresa dell'Aula, una comunicazione...

CarloVerdelli : #crisidigoverno Non rompetevi la testa cercando di capire. L’Italia si prepara a una stagione di tempeste con la cr… - CarloCalenda : Domenica mattina il @pdnetwork farà le primarie in Sicilia con il @Mov5Stelle. A parte le dolenti agenzie di stampa… - msgelmini : Non si può minare la stabilità e la credibilità dell’Italia, mettere a rischio la legge di bilancio e le risorse de… - AryannaAryel : RT @LaVeritaWeb: Il Movimento nel caos esce spappolato tra fedeli e scissionisti. Giuseppi non riesce nemmeno a intestarsi la caduta del go… - LucaBosco6 : RT @matteorenzi: Ho inviato il mio grazie a chi fino alla fine ha sostenuto Mario Draghi. Conte, Salvini e Berlusconi sono i responsabili d… -