Draghi ha dato le dimissioni: il capolinea del Governo. Si va verso il voto anticipato (Di giovedì 21 luglio 2022) Mario Draghi si è dimesso. La notizia rappresenta il culmine di una lunga settimana di tensioni e controversie sul Governo, dopo la crisi interna innescata dal leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che aveva deciso di non dare la sua fiducia. E così, nelle ultime ore, il professor Draghi ha ufficializzato la sua decisione questa mattina nel corso del colloquio con il presidente Sergio Mattarella al Quirinale. Draghi si dimette: l’annuncio ufficiale Ora, il Governo resta in carica solamente per il disbrigo degli affari correnti. Ad annunciarlo è anche Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubblica: “Il professor Mario Draghi, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 luglio 2022) Mariosi è dimesso. La notizia rappresenta il culmine di una lunga settimana di tensioni e controversie sul, dopo la crisi interna innescata dal leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che aveva deciso di non dare la sua fiducia. E così, nelle ultime ore, il professorha ufficializzato la sua decisione questa mattina nel corso del colloquio con il presidente Sergio Mattarella al Quirinale.si dimette: l’annuncio ufficiale Ora, ilresta in carica solamente per il disbrigo degli affari correnti. Ad annunciarlo è anche Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubblica: “Il professor Mario, dopo aver riferito in merito alla discussione e aldi ieri presso il Senato, ha reiterato le ...

sebmes : Una domanda per @EnricoLetta: domenica in Sicilia sono previste le primarie per il candidato alla presidenza della… - smenichini : In questo momento il centrodestra, dato per largamente vincente se andasse unito alle elezioni, ha quattro posizion… - Corriere : ?? Mario Draghi ha dato le dimissioni - baita_lia : Avete scelto perché Draghi vi ha dato un calcio in c..o - ganga2410 : Draghi ha dato le dimissioni: il governo è in carica solo per gli affari correnti. Si va verso il voto anticipato -… -